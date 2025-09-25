Слюсарь: Силы ПВО отразили ночную атаку дронов ВСУ на Ростовскую область

Российские силы противовоздушной обороны отразили ночью 25 сентября атаку дронов Вооруженных сил Украины над Ростовской областью. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его словам, российские военные уничтожили и перехватили вражеские беспилотники в Аксайском, Красносулинском и Октябрьском сельском районе области. Слюсарь добавил, что, согласно предварительной информации, разрушений на земле после налета нет, пострадавших, по счастью, тоже.
Накануне в Минобороны России сообщили, что вечером 24 сентября над Россией сбили 11 дронов ВСУ. Ранее, днем 24 сентября, дроны сбили над Белгородской областью, акваторией Черного моря и Крымским полуостровом.
Вместе с тем, российские войска стерли с лица земли цеха «Мотор Сич», где собирали ударные дроны ВСУ.