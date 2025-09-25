Слюсарь: Силы ПВО отразили ночную атаку дронов ВСУ на Ростовскую область

По его словам, российские военные уничтожили и перехватили вражеские беспилотники в Аксайском, Красносулинском и Октябрьском сельском районе области. Слюсарь добавил, что, согласно предварительной информации, разрушений на земле после налета нет, пострадавших, по счастью, тоже.