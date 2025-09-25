Ричмонд
Во Владивостоке произошел пожар в одной из школ: учащиеся и сотрудники эвакуировались

Во Владивостоке загорелась школа, причиной пожара может быть телефон.

Источник: Комсомольская правда

Пожар произошел в одной из школ Владивостока. В здании загорелась раздевалка на первом этаже. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар. Учащиеся и работники школы самостоятельно эвакуировались. Об этом говорится в материале ГУ МЧС по Приморскому краю.

Так, здание школы успешно покинули 541 обучающийся и 31 сотрудник. Ущерб и причина устанавливаются. По предварительным данным, пожар мог начаться из-за телефона. Гаджет взорвался в рюкзаке.

«По прибытию пожарных в помещении раздевалки на первом этаже горел школьный рюкзак, наблюдалось сильное задымление. Ликвидировали на площади около 10 квадратов. Погибших и пострадавших нет», — утверждается в материале.

Днем ранее крупный пожар случился на заводе в Башкирии. Его атаковали украинские БПЛА.

