Во Владивостоке произошел пожар в одной из школ: учащиеся и сотрудники эвакуировались

Пожар произошел в одной из школ Владивостока. В здании загорелась раздевалка на первом этаже. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар. Учащиеся и работники школы самостоятельно эвакуировались. Об этом говорится в материале ГУ МЧС по Приморскому краю.
Так, здание школы успешно покинули 541 обучающийся и 31 сотрудник. Ущерб и причина устанавливаются. По предварительным данным, пожар мог начаться из-за телефона. Гаджет взорвался в рюкзаке.
«По прибытию пожарных в помещении раздевалки на первом этаже горел школьный рюкзак, наблюдалось сильное задымление. Ликвидировали на площади около 10 квадратов. Погибших и пострадавших нет», — утверждается в материале.
Днем ранее крупный пожар случился на заводе в Башкирии. Его атаковали украинские БПЛА.