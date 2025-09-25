Медведь ворвался в школу на Камчатке и напал на людей: что случилось

Перед тем как проникнуть на территорию, медведь атаковал мужчину на улице Озерная. В социальных сетях распространились записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент нападения. На кадрах видно, как хищник бросается на мужчину на парковке: пострадавшему удалось в последний момент укрыться в автомобиле и закрыть дверь. Медведь предпринял попытку проникнуть внутрь машины, после чего обратил внимание на другой автомобиль и направился к нему, а затем скрылся с места происшествия.