Медведь ворвался в школу на Камчатке и напал на людей: что случилось

Медикам не удалось спасти женщину после нападения медведя.
В Петропавловске-Камчатском на территории школы № 3 произошел трагический инцидент: медведь напал на женщину, гулявшую по школьному стадиону. Об этом сообщает министерство здравоохранения Камчатского края. Пострадавшая была экстренно госпитализирована с тяжелыми травмами головы и рук, но врачам не удалось спасти ее жизнь.
По информации Минздрава, женщина получила скальпированные раны головы и серьезные повреждения верхних конечностей. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.
Медведь напал на двух человек.
В Петропавловске-Камчатском агрессивный медведь напал на двух человек, в результате нападения погибла женщина. Уточняется, что медведь повредил транспортное средство — выбил окна и помял задние крылья.
Все произошло примерно в 8:45 на территории школы, расположенной на улице Зеленая Роща. К девяти часам утра животное было ликвидировано.
Перед тем как проникнуть на территорию, медведь атаковал мужчину на улице Озерная. В социальных сетях распространились записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент нападения. На кадрах видно, как хищник бросается на мужчину на парковке: пострадавшему удалось в последний момент укрыться в автомобиле и закрыть дверь. Медведь предпринял попытку проникнуть внутрь машины, после чего обратил внимание на другой автомобиль и направился к нему, а затем скрылся с места происшествия.
Началась проверка.
Начата проверка по факту нападения медведя на женщину на территории школы. Как уточнили в прокуратуре, в ходе проверки будет проанализировано, насколько обеспечена безопасность учащихся на территории образовательного учреждения, а также будут установлены обстоятельства происшествия, причины и условия, которые могли способствовать проникновению дикого животного в школу.
Очевидец поделился подробностями нападения.
По словам свидетеля, первым тревогу подняла его собака, а затем хищника увидела супруга мужчины. Инцидент произошел вблизи жилых домов, когда женщина вышла на улицу, сообщает РЕН ТВ.
Очевидец подчеркнул, что нападение произошло внезапно, но на помощь пострадавшей быстро подоспел охотник. Он также отметил, что благодаря быстрой реакции людей удалось избежать более тяжелых последствий.