Сестра погибшего в Прикамье 18-летнего парня сообщила о странностях в деле

Странности в деле гибели 18-летнего юноши из Пермского края заметили его родственники. Об этом сайту perm.aif.ru рассказала сестра погибшего.
Михаил попал в городскую больницу Соликамска вечером 5 сентября. По словам очевидцев, его сбил автомобиль. У молодого человека диагностировали серьёзные травмы головы, он находился в состоянии глубокой комы. Найти его родственников и сообщить о происшествии удалось лишь 8 сентября. Ещё через несколько дней парень умер, так и не придя в сознание.
Семья погибшего считает, что никакого ДТП не было, а причиной произошедшего стала драка. Сестра Михаила пояснила сайту perm.aif.ru, что в морге на теле она не заметила характерных для аварии ран.
Также родственников парня смущает, что им так и не выдали заключение о смерти и не назвали конкретную причину. Врачи, по их словам, ссылаются лишь на тяжёлое состояние пациента.
«Я туда звонила, спрашивала: “Какая причина смерти?” Они просто говорят, что была тяжёлая травма. Я и так об этом знаю! Но должна же быть конкретная причина? Они молчат», — рассказала девушка сайту perm.aif.ru.
Напомним, сразу после пропажи мама юноши обратилась в полицию. Сейчас родные надеются найти виновных. Они планируют обратиться в краевую прокуратуру и следственный комитет. Читайте подробнее в материале сайта perm.aif.ru.