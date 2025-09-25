Сестра погибшего в Прикамье 18-летнего парня сообщила о странностях в деле

Михаил попал в городскую больницу Соликамска вечером 5 сентября. По словам очевидцев, его сбил автомобиль. У молодого человека диагностировали серьёзные травмы головы, он находился в состоянии глубокой комы. Найти его родственников и сообщить о происшествии удалось лишь 8 сентября. Ещё через несколько дней парень умер, так и не придя в сознание.