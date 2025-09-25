В Красноярске c пoличным пoймaли наркозaклaдчикa

Мужчина попался, когда вышел из дома, чтобы разложить товар в тайники.
В ходе досмотра в поясной сумке красноярца оперативники нашли 50 свертков с запрещенным веществом, которое он замаскировал пластилином, закатав в шарики. А в его квартире обнаружили полимерный пакет с наркотиками, банковские карты, электронные весы и упаковочный материал.
Общий вес изъятых синтетических наркотиков составил более 50 граммов.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств» и в ближайшее время изберут меру пресечения.