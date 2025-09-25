Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске c пoличным пoймaли наркозaклaдчикa

В Ленинском районе Красноярска полицейские задержали 35-летнего местного жителя, который занимался сбытом синтетических наркотиков.

Источник: РИА "Новости"

Мужчина попался, когда вышел из дома, чтобы разложить товар в тайники.

В ходе досмотра в поясной сумке красноярца оперативники нашли 50 свертков с запрещенным веществом, которое он замаскировал пластилином, закатав в шарики. А в его квартире обнаружили полимерный пакет с наркотиками, банковские карты, электронные весы и упаковочный материал.

Общий вес изъятых синтетических наркотиков составил более 50 граммов.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств» и в ближайшее время изберут меру пресечения.