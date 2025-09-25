Ричмонд
В Приморье обнаружили жуткую находку в багажнике авто: подробности

Части тела тигра обнаружили в багажнике автомобиля в Приморье.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного после того, как в багажнике остановленного ГИБДД автомобиля были обнаружены фрагменты тела тигра. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

«24 сентября 2025 года на автодороге Раздольное — Хасан сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль, в багажнике которого обнаружены части тела животного, предварительно, идентифицированные как части тела тигра», — передает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Уточняется, что при осмотре багажника сотрудники нашли останки, которые, как предполагается, принадлежат амурскому тигру из Красной книги. Это привело к немедленному возбуждению уголовного дела о незаконной охоте и торговле редкими животными.

Сообщается, что прокуратура установила надзор за расследованием данного уголовного дела.

Напомним, что ранее в автомобиле марки «Запорожец» Гоши Куценко в Москве был найден труп женщины.