В Омске арестовали гражданина Беларуси по делу о контрабанде

Обвиняемый является фигурантом трёх уголовных дел, возбуждённых по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ. Эти дела касаются незаконного перемещения сильнодействующих веществ через границу РФ с государствами — членами Евразийского экономического союза, совершённого группой лиц по предварительному сговору.