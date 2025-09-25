В Омске арестовали гражданина Беларуси по делу о контрабанде

Ленинский районный суд Омска избрал меру пресечения для 32-летнего гражданина Беларуси, подозреваемого в нелегальном перемещении сильнодействующих веществ через государственную границу Российской Федерации.
Обвиняемый является фигурантом трёх уголовных дел, возбуждённых по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ. Эти дела касаются незаконного перемещения сильнодействующих веществ через границу РФ с государствами — членами Евразийского экономического союза, совершённого группой лиц по предварительному сговору.
Омский областной суд подтвердил законность постановления Ленинского районного суда, оставив его без изменений.