Каллас пожаловалась, что в Европе растут закупки российского газа

Ранее Словакия официально обратилась к Еврокомиссии с просьбой исключить ее из европейского плана по прекращению импорта российских углеводородов, объяснив это высокой зависимостью от российского сырья и возможными экономическими потерями. Еврокомиссия ранее предлагала полностью запретить импорт российского СПГ с 2026 года. Словакия стала одной из первых стран ЕС, запросивших отсрочку или исключение из этих санкционных инициатив.