Во Владивостоке из-за взрыва смартфона в раздевалке эвакуировали школу

Как пишет Amur Mash, пятиклассники во время урока физкультуры оставили вещи в раздевалке. В одном из рюкзаков находился телефон Poco Xiaomi, аккумулятор которого загорелся, что и привело к взрыву гаджета. В тушении пожара участвовали 21 сотрудник МЧС и пять единиц спецтехники.