Во Владивостоке из-за взрыва смартфона в раздевалке эвакуировали школу

Во Владивостоке произошло возгорание в здании школы на улице Сабанеева. По информации регионального управления МЧС, из учебного заведения самостоятельно эвакуировались 541 учащийся и 31 сотрудник.

Источник: Life.ru

Во Владивостоке случился пожар в школе из-за взрыва смартфона. Видео © Telegram / Amur Mash.

Как пишет Amur Mash, пятиклассники во время урока физкультуры оставили вещи в раздевалке. В одном из рюкзаков находился телефон Poco Xiaomi, аккумулятор которого загорелся, что и привело к взрыву гаджета. В тушении пожара участвовали 21 сотрудник МЧС и пять единиц спецтехники.

Ранее обрушилась часть здания школы в Татарске Новосибирской области. Пострадавших нет, так как в момент инцидента в помещении никого не было. Губернатор региона Андрей Травников пообещал принять жёсткие кадровые и управленческие решения по итогам расследования инцидента.

