Bloomberg: Европа чувствует себя на крючке после смены риторики Трампа

«После встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде. Зеленский позже заявил, что был удивлен этим заявлением. Пока Украина и ее союзники осознавали удивление от нового оптимистичного взгляда Дональда Трампа, появились признаки знакомого шага со стороны президента США — усиления давления на Европу», — отмечают журналисты.