Пена, музыка и труп: На турецком корабле персонал накрыл умершего туриста полотенцем и продолжил вечеринку

На корабле в Турции во время «пиратской» вечеринки умер мужчина. Об этом пишет британская газета Daily Mail.
Так, ЧП произошло в Алании с 60-летним туристом из Великобритании Питером Колвиллом. Он приехал на курорт с большой семьей — всего 11 человек, включая детей и внуков. На корабле обещали показать диджейские выступления и пенное шоу.
Уточняется, что во время запланированной остановки для купания Колвилл отплыл от судна, и его позже обнаружили без сознания. На палубе один из туристов начал реанимацию, в то время как персонал, по свидетельствам очевидцев, бездействовал.
Мужчину спасти не удалось. Следом его тело накрыли полотенцем, и практически без паузы было объявлено о продолжении развлечений — пенной вечеринке.
При этом гости корабля выразили свой гнев в отзывах, называя действия команды непрофессиональными. По словам одного из посетителей круиза, смерть мужчины не остановила вечеринку — персонал лишь активизировал торговлю.
Ранее в Сочи произошла не менее загадочная смерть: тогда туристка внезапно умерла во время отдыха на местном пляже.