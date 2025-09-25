Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке началась проверка после нападения медведя на женщину

Утром в четверг на территории школы медведь напал на 84-летнюю женщину.

Источник: АиФ Воронеж

После случая нападения медведя на женщину на территории средней школы № 3 имени А. С. Пушкина в Петропавловске-Камчатском началась проверка со стороны надзорных органов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края.

«Надзорное ведомство проследит за установлением всех обстоятельств происшествия, оценит безопасность пребывания школьников на территории образовательного учреждения и проанализирует причины и условия, которые привели к проникновению дикого животного на школьный участок», — уточнили в прокуратуре.

Поводом для проверки стало чрезвычайное происшествие, которое произошло утром в четверг. На территории школы медведь напал на 84-летнюю женщину. Пострадавшую с серьезными травмами госпитализировали, но позднее она скончалась. Хищника ликвидировали на месте.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше