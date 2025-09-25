На Камчатке началась проверка после нападения медведя на женщину

После случая нападения медведя на женщину на территории средней школы № 3 имени А. С. Пушкина в Петропавловске-Камчатском началась проверка со стороны надзорных органов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края.
«Надзорное ведомство проследит за установлением всех обстоятельств происшествия, оценит безопасность пребывания школьников на территории образовательного учреждения и проанализирует причины и условия, которые привели к проникновению дикого животного на школьный участок», — уточнили в прокуратуре.
Поводом для проверки стало чрезвычайное происшествие, которое произошло утром в четверг. На территории школы медведь напал на 84-летнюю женщину. Пострадавшую с серьезными травмами госпитализировали, но позднее она скончалась. Хищника ликвидировали на месте.