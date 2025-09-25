Полицейский поплатился жизнью за роковое селфи со змеей

В индийском штате Мадхья-Прадеш сотрудник полиции поймал ядовитую змею, однако его желание запечатлеть этот успех на камеру обернулось трагедией. Сообщение о происшествии публикует The Times of India.
47-летний Сантош Чоудхари, несший службу в Первом батальоне полиции города Индаур, был широко известен своим мастерством в поимке опасных пресмыкающихся. Вечером 21 сентября в участок поступил вызов о змее, обнаруженной на территории местного рынка.
Чоудхари вместе с коллегой немедленно выехал на место. Полицейский успешно обезвредил смертоносную рептилию, но затем решил сделать памятное фото с добычей. Внезапно змея извернулась и нанесла ему укус в руку. Издание не указывает конкретный вид пресмыкающегося, однако, по словам свидетелей, самочувствие мужчины резко и стремительно ухудшилось.
Сотрудник успел добежать до служебного автомобиля, после чего его напарник доставил пострадавшего в ближайшую больницу. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь Чоудхари не удалось. Он отдал службе в полиции Индаура семнадцать лет и оставил после себя супругу, а также сына и дочь.
