Полицейский поплатился жизнью за роковое селфи со змеей

Сотрудник успел добежать до служебного автомобиля, после чего его напарник доставил пострадавшего в ближайшую больницу. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь Чоудхари не удалось. Он отдал службе в полиции Индаура семнадцать лет и оставил после себя супругу, а также сына и дочь.