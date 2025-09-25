Омский областной суд утвердил приговор убийце многодетного отца

Согласно материалам дела, преступление было совершено 28 января 2023 года в селе Новопокровка. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом своей знакомой. На пороге он встретил 40-летнего сына хозяйки дома, которого воспринял как препятствие для отношений с его матерью. Осужденный произвел выстрел из охотничьего ружья, в результате чего потерпевший скончался на месте. Как установило следствие, погибший был многодетным отцом и воспитывал троих несовершеннолетних детей.