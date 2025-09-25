Омский областной суд утвердил приговор убийце многодетного отца

Омский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу по уголовному делу жителя Горьковского района. 59-летний мужчина осужден за убийство и незаконное хранение оружия. Судебная коллегия по уголовным делам признала приговор законным и оставила его без изменений. Информацию подтвердили в пресс-службе областного суда.
Согласно материалам дела, преступление было совершено 28 января 2023 года в селе Новопокровка. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом своей знакомой. На пороге он встретил 40-летнего сына хозяйки дома, которого воспринял как препятствие для отношений с его матерью. Осужденный произвел выстрел из охотничьего ружья, в результате чего потерпевший скончался на месте. Как установило следствие, погибший был многодетным отцом и воспитывал троих несовершеннолетних детей.
Кроме того, в ноябре 2020 года мужчина незаконно приобрел и хранил у себя взрывчатое вещество — банку с порохом.
В суде подсудимый полностью признал свою вину. Горьковский районный суд квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ). Ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 15 000 рублей.
Суд также частично удовлетворил гражданские иски потерпевшей стороны, взыскав с осужденного 3,6 миллиона рублей в пользу вдовы и троих детей погибшего в качестве компенсации морального вреда.
Рассмотрев апелляцию, судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда не нашла оснований для смягчения наказания. Приговор вступил в законную силу.