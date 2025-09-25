Слюсарь: Средства ПВО отразили налет беспилотников на Ростовскую область

Системам противовоздушной обороны (ПВО) удалось отразить атаку беспилотников на Ростовскую область. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
— Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Аксайском, Красносулинском и Октябрьском сельском районе, — говорится в его Telegram-канале.
Согласно предварительной информации, повреждений на земле не зафиксировано, пострадавших среди людей также нет.
24 сентября средства противовоздушной обороны ликвидировали 11 украинских дронов над Крымом и Черным морем, сообщило Министерство обороны РФ.
В этот же день при ударе Вооруженных сил Украины по Новороссийску Краснодарского края погибла женщина, которая укрывалась в машине. Одна из горожанок рассказала, что поехала забирать ребенка из школы, когда внезапно произошел удар.