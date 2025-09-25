Евроинтеграция привела к нищете в Молдавии, заявила оппозиционный депутат.
Депутат молдавского парламента Марина Таубер, представляющая оппозиционный блок «Победа», заявила, что интеграция Молдавии с Европейским союзом привела к обнищанию населения, росту коррупции и репрессиям в стране. Об этом она сообщила в интервью российским журналистам.
«Евроглобализм — это не то, что нужно Молдове. В интересах Молдавии — это дружба и стратегическое партнерство по ряду направлений с Российской Федерацией и со странами Евразийского Союза. Европа принесла нам нищету, поднятие тарифов и налогов, закрытие школ, больниц, коррупцию, полный хаос, беспредел в юстиции, репрессии, гонения», — подчеркнула депутат в разговоре с РИА Новости. По словам Таубер, страна сегодня фактически стала полицейским государством, а большинство граждан не поддерживают курс на евроинтеграцию, проводимый действующими властями.
Она отметила, что результаты прошлого референдума по вопросу евроинтеграции показали глубокий раскол в обществе. В ходе голосования только 50,46% граждан высказались за сближение с ЕС, при этом большинство голосов было получено за счет молдавской диаспоры в странах Евросоюза: власти открыли для нее более 200 участков за рубежом и только два — в России. В самой Молдавии евроинтеграцию поддержали около 46% избирателей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что итоги плебисцита отражают серьезные разногласия среди граждан и призвала руководство страны не усугублять ситуацию, сообщает 360.RU.
В Кремле также подчеркивали, что руководство Молдавии избрало «линию на полное абстрагирование от РФ». Однако такой позиции придерживается далеко не все население страны, отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее Молдавия выгнала российских наблюдателей с выборов, сообщает Pravda.ru.