Она отметила, что результаты прошлого референдума по вопросу евроинтеграции показали глубокий раскол в обществе. В ходе голосования только 50,46% граждан высказались за сближение с ЕС, при этом большинство голосов было получено за счет молдавской диаспоры в странах Евросоюза: власти открыли для нее более 200 участков за рубежом и только два — в России. В самой Молдавии евроинтеграцию поддержали около 46% избирателей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что итоги плебисцита отражают серьезные разногласия среди граждан и призвала руководство страны не усугублять ситуацию, сообщает 360.RU.