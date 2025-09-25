В двух районах Ташкентской области произошло массовое отравление воспитанников детских садов

В Министерстве дошкольного и школьного образования прокомментировали инцидент.
Чиновники сообщили, что 24 сентября в ряде дошкольных образовательных учреждений Пскентского и Букинского районов у детей действительно были зафиксированы проблемы со здоровьем, после чего они обратились в инфекционные отделения медицинских объединений.
По результатам первичного медицинского осмотра детям поставили диагноз «Острое функциональное расстройство желудочно-кишечного тракта, пищевая токсикоинфекция». Им оказали необходимую медицинскую помощь, и в тот же день большинство ребят, у которых состояние улучшилось, были отпущены домой. К счастью, тяжёлых случаев выявлено не было.
Ситуация сразу же была взята на контроль министерством, а разбирательство по данному факту ведётся совместно с Комитетом санитарно-эпидемиологического благополучия и правоохранительными органами.
По предварительным данным, причиной ухудшения здоровья детей могли стать некачественные молочные продукты. В частности, речь идет о кефире с жирностью 3,2%, который был в тот день поставлен в детские сады. Он произведён на одном из предприятий Аккурганского района.
Взятые у детей анализы, а также образцы потреблённых продуктов сейчас исследуются в лабораториях. Эпидемиологическое расследование продолжается. По итогам проверки власти пообещали предоставить дополнительные сведения.
Однако, сколько именно детей пострадали из-за некачественных продуктов, в министерстве так и не сообщили.