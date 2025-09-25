В двух районах Ташкентской области произошло массовое отравление воспитанников детских садов

По результатам первичного медицинского осмотра детям поставили диагноз «Острое функциональное расстройство желудочно-кишечного тракта, пищевая токсикоинфекция». Им оказали необходимую медицинскую помощь, и в тот же день большинство ребят, у которых состояние улучшилось, были отпущены домой. К счастью, тяжёлых случаев выявлено не было.