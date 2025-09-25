Очевидцы сообщают о жёстком ДТП на Южном обходе Перми

Утром 25 сентября на Южном обходе недалеко от Субботино произошло серьёзное ДТП. Судя по опубликованным кадрам, столкнулись несколько машин, включая грузовой автомобиль. Один из участников аварии протаранил ограждение. По словам очевидцев, есть жертвы.
Из-за ДТП на дороге возник затор. «Яндекс-карты» сообщают о пробке длиной в семь километров в сторону шоссе Космонавтов. Водители уточняют, что машины стоят в среднем и левом рядах.
Сайт perm.aif.ru уточняет информацию о происшествии в ГУ МВД России по Пермскому краю и региональном минздраве.
Напомним, ранее смертельная авария произошла на трассе Пермь — Екатеринбург. Предварительно установлено, что автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. Один из водителей скончался от полученных травм.