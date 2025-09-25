Очевидцы сообщают о жёстком ДТП на Южном обходе Перми

Утром 25 сентября на Южном обходе недалеко от Субботино произошло серьёзное ДТП. Судя по опубликованным кадрам, столкнулись несколько машин, включая грузовой автомобиль. Один из участников аварии протаранил ограждение. По словам очевидцев, есть жертвы.