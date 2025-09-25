В Турции на прогулочном судне устроили вечеринку после смерти туриста

В Турции во время круиза на прогулочном судне умер турист, после чего организаторы устроили пенную вечеринку, пишет Daily Mail.
Инцидент произошел в Алании. Сообщается, что на судне среди прочих туристов находилась большая семья из Британии. Во время остановки возле пляжа 60-летний Питер Колвилл отправился купаться и в воде потерял сознание. Мужчину пытались реанимировать на борту судна, но эти мероприятия не увенчались успехом. Когда турист скончался, его тело накрыли полотенцем, после чего организаторы устроили пенную вечеринку.
Дочь умершего рассказала, что у отца не было никаких проблем со здоровьем.
Участники круиза раскритиковали организаторов за то, что они продолжили веселье после смерти мужчины, и персонал судна за попытки продать больше товаров туристам.
Ранее в результате ДТП с автобусом в Алании пострадали российские туристы.