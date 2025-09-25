В Турции на прогулочном судне устроили вечеринку после смерти туриста

Инцидент произошел в Алании. Сообщается, что на судне среди прочих туристов находилась большая семья из Британии. Во время остановки возле пляжа 60-летний Питер Колвилл отправился купаться и в воде потерял сознание. Мужчину пытались реанимировать на борту судна, но эти мероприятия не увенчались успехом. Когда турист скончался, его тело накрыли полотенцем, после чего организаторы устроили пенную вечеринку.