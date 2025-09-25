Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 55 беспилотников ВСУ над регионами РФ

Силам противовоздушной обороны за минувшую ночь удалось сбить 55 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украины над российскими регионами. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Силам противовоздушной обороны за минувшую ночь удалось сбить 55 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украины над российскими регионами. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

— С 23:00 до 07:00 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Ростовской области, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей, — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

В общей сложности за ночь ликвидировали 55 БПЛА.

24 сентября средства противовоздушной обороны ликвидировали 11 украинских дронов над Крымом и Черным морем, сообщило Министерство обороны РФ.

В этот же день при ударе Вооруженных сил Украины по Новороссийску Краснодарского края погибла женщина, которая укрывалась в машине. Одна из горожанок рассказала, что поехала забирать ребенка из школы, когда внезапно произошел удар.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше