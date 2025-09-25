В Башкирии трое нелегальных рабочих получили травмы на пилорамах

Трое рабочих, трудившихся неофициально на лесопилках Башкирии, получили серьезные травмы в прошлом году. Как сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова, из-за отсутствия официального трудоустройства пострадавшие остались без страховых выплат и материальной поддержки.
По словам министра, всего за восемь месяцев 2025 года на производстве травмы получили 42 человека, погибли 12 работников.
Иванова подчеркнула, что нелегальная занятость невыгодна в первую очередь самим работникам. Работодатели, скрывая реальные доходы, уклоняются от налогов и страховых отчислений, а сотрудники лишаются социальных гарантий. Это становится особенно очевидным при наступлении временной нетрудоспособности, беременности, производственных травм или выхода на пенсию.
Межведомственная комиссия по борьбе с нелегальной занятостью занимается решением этой проблемы. За текущий год легализовано 15 289 человек, а за одиннадцать лет более 448 тысяч работников начали трудиться официально.
