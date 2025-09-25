Дания дважды за неделю столкнулась с неизвестными дронами

В ночь на четверг сервис Flightradar24 сообщил о закрытии аэропорта Ольборга, что привело к перенаправлению трех прибывающих самолетов в другие аэропорты. Позже местная полиция уточнила, что дроны покинули район примерно через три часа после начала инцидента.