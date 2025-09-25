Ричмонд
Дания дважды за неделю столкнулась с неизвестными дронами

Аэропорт Ольборга в Дании был временно закрыт утром 25 сентября из-за появления беспилотников в воздушном пространстве. Об этом сообщила национальная полиция страны. Инцидент произошел спустя два дня после аналогичной ситуации в главном аэропорту страны — Копенгагене.

Беспилотники повторно заметили над Данией через два дня после предыдущего раза.

«Датский аэропорт Ольборга, используемый для коммерческих и военных рейсов, был закрыт из-за беспилотников в своем воздушном пространстве», — сообщила полиция, передает Reuters. Причем это произошло через два дня после того, как главный аэропорт страны Копенгаген был закрыт также из-за появления беспилотников.

В ночь на четверг сервис Flightradar24 сообщил о закрытии аэропорта Ольборга, что привело к перенаправлению трех прибывающих самолетов в другие аэропорты. Позже местная полиция уточнила, что дроны покинули район примерно через три часа после начала инцидента.

В последнее время в Европе участились подобные случаи в разных странах региона. В сентябре, например, сообщалось о беспилотниках в Польше.