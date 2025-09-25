Ричмонд
Медработник избил пожилого мужчину в Костанае

61-летнего мужчину избил медработник в вытрезвителе. Об этом сообщила его дочь в социальных сетях.

Источник: Курсив

27 июля 2025 года отца Екатерины Ратмировны доставили в «Центр временной адаптации и детоксикации» в Костанае. Именно там его избил медработник.

На этом видео мой отец, 1964 года рождения, ему 61 год. Бесчеловечно его избил медработник в черной одежде и причинил тяжкий вред здоровью. Поводом послужило то, что он закурил в камере.

рассказала девушка

В результате мужчина получил травмы:

  • разрыв и множественные повреждения правой почки (потеря крови, в следствии чего почку пришлось удалить);
  • переломы 11-го и 12-го ребра с правой стороны;
  • тяжелое физическое состояние.

Дочь мужчины заявила о грубом нарушении прав человека и превышении полномочий.

В департаменте полиции Костаная заявили, что по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в июле 2025 года возбудили уголовное дело.

Подозреваемого медработника задержали и водворили в ИВС.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия. В ближайший период материалы уголовного дела будут направлены в суд.

сообщили в полиции

Там и примут процессуальное решение.