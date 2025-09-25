Ричмонд
В Самаре во время пожара погиб мужчина и ещё 2 мужчин пострадали

В пятиэтажке загорелись квартира на третьем этаже и балкон на четвертом этаже.

В среду, 24 сентября, пожар, случившийся ранним утром в Куйбышевском районе Самары, унёс человеческую жизнь.

На улице Липяговской в пятиэтажном доме № 3 загорелись квартира на третьем этаже и балкон на четвертом этаже. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

Пожарные были вызваны 04:40. На рушение направили 80 человек пожарных и 30 пожарных машин.

Для безопасности из дома были эвакуированы 20 жильцов.

Пожар удалось потушить в 06:01.

К сожалению, во время пожара погиб 73-летний мужчина, и ещё двое мужчин пострадали.

Причина пожара устанавливается, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.