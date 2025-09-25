В Самаре во время пожара погиб мужчина и ещё 2 мужчин пострадали

В среду, 24 сентября, пожар, случившийся ранним утром в Куйбышевском районе Самары, унёс человеческую жизнь.
На улице Липяговской в пятиэтажном доме № 3 загорелись квартира на третьем этаже и балкон на четвертом этаже. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.
Пожарные были вызваны 04:40. На рушение направили 80 человек пожарных и 30 пожарных машин.
Для безопасности из дома были эвакуированы 20 жильцов.
Пожар удалось потушить в 06:01.
К сожалению, во время пожара погиб 73-летний мужчина, и ещё двое мужчин пострадали.
Причина пожара устанавливается, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.