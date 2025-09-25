Стало известно, сколько мигрантов задержали на свадьбе под Красноярском

В поселке Солонцы под Красноярском полицейские провели рейд прямо во время свадебного торжества. Проверка показала, что среди присутствующих оказалось 26 человек, находившихся в России нелегально. Об этом сообщает «МВД 24».
Всех выявленных нарушителей миграционного законодательства депортировали.
Кроме того, против трех человек возбудили уголовные дела за фиктивную постановку на учет иностранных специалистов, передает Telegram-канал.
На кадрах с задержания видно, как группа людей врывается в зал, наполненный большим числом людей. Один из силовиков забирает у ведущего микрофон, после чего просит всех оставаться на местах.
Ранее заместитель главы МВД РФ Александр Горовой сообщил, что на данный момент в России нелегально находятся около 670 тысяч иностранных граждан.