Стало известно, сколько мигрантов задержали на свадьбе под Красноярском

В поселке Солонцы под Красноярском полицейские провели рейд прямо во время свадебного торжества. Проверка показала, что среди присутствующих оказалось 26 человек, находившихся в России нелегально. Об этом сообщает «МВД 24».

Всех выявленных нарушителей миграционного законодательства депортировали.

Кроме того, против трех человек возбудили уголовные дела за фиктивную постановку на учет иностранных специалистов, передает Telegram-канал.

На кадрах с задержания видно, как группа людей врывается в зал, наполненный большим числом людей. Один из силовиков забирает у ведущего микрофон, после чего просит всех оставаться на местах.

Ранее заместитель главы МВД РФ Александр Горовой сообщил, что на данный момент в России нелегально находятся около 670 тысяч иностранных граждан.