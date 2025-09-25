Картаполов: Европа тайно размещает вооружения на границе с Россией

Европа тайно передислоцирует свое вооружение к границе с Россией, обратил внимание Андрей Картаполов.
Европейские страны готовятся к скрытному размещению авиации и средств противовоздушной обороны на границе с Россией. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, первые факты перемещения самолетов из Великобритании и Франции уже зафиксированы.
«Европейцам пока не хватает духа, конечно, на что-то более серьезное. Но надо понимать, что, возможно, под прикрытием вот этой болтовни идет скрытное развертывание и подготовка к передислоцированию авиации и средств ПВО на границу с Россией либо с Украиной», — уточнил Картаполов в беседе с ТАСС. Он добавил, что Москва уже зафиксировала перемещение нескольких военных самолетов из Франции и Великобритании. Причем, обратил внимание глава комитета, все это происходит на фоне обвинений Европы в якобы нарушении Россией чужого воздушного пространства.
Картаполов также подчеркнул, что подобные обвинения в адрес России Москва считает необоснованными и расценивает как возможную провокацию. Ранее сразу несколько стран НАТО обвинили российскую сторону в нарушении воздушного пространства. Российские власти последовательно отвергают эти обвинения.
Накануне еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявлял, что ЕС готовится построить «стену дронов» на границе с Россией. Проект может быть реализован уже в течение года. В сентябре 2025 года о неизвестных беспилотниках сообщали в Дании, Польше и Норвегии, передает Pravda.ru. Причем страны обвиняли в этом России, однако в Кремле и МИД РФ опровергали данные заявления, называя их беспочвенными.