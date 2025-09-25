Картаполов: Европа тайно размещает вооружения на границе с Россией

«Европейцам пока не хватает духа, конечно, на что-то более серьезное. Но надо понимать, что, возможно, под прикрытием вот этой болтовни идет скрытное развертывание и подготовка к передислоцированию авиации и средств ПВО на границу с Россией либо с Украиной», — уточнил Картаполов в беседе с ТАСС. Он добавил, что Москва уже зафиксировала перемещение нескольких военных самолетов из Франции и Великобритании. Причем, обратил внимание глава комитета, все это происходит на фоне обвинений Европы в якобы нарушении Россией чужого воздушного пространства.