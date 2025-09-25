«Закрыл рот рукой, потащил в безлюдное место». В Минске десятилетняя школьница-тхэквондистка спаслась от нападения мужчины

В Минске десятилетняя школьница-тхэквондистка спаслась от нападения мужчины. Подробности обнародовали в пресс-службе прокуратуры Фрунзенского района, пишет агентство «Минск-Новости».
Днем 4 июля 2025 года неподалеку от одного из домов, расположенных во 2-м переулке Тимошенко, 21-летний житель Минска напал на десятилетнюю школьницу. Фигурант схватил несовершеннолетнюю, закрыл ей рот рукой, не давая позвать на помощь, и потащил в безлюдное место. Все свои действия он сопровождал угрозами.
Но школьница смогла оттолкнуть мужчину, вырваться и убежать от него. Несовершеннолетняя примерно пять лет занимается тхэквондо, имеет первый юношеский разряд. Про случившееся девочка рассказала свои родителям, они вызвали милицию.
Фигуранта задержали сотрудники милиции. В отношении него было заведено уголовное дело. Минчанин полностью признал вину. Он пояснил, что пошел в парк прогуляться, но в какой-то момент ему по причине жары стало плохо. Мужчина хотел попросить помощи у проходившей мимо школьницы, но та якобы ему нагрубила и из-за этого он применил в отношении нее насилие.
Заместитель прокурора Фрунзенского района Андрей Сербун отметил, что жителю Минска было предъявлено обвинение в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся применением насилия и угрозой его применения (хулиганстве) по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса. В отношении мужчины применена мера в виде домашнего ареста.
Ранее семейная пара купила дом с мумией на Гродненщине.
Тем временем минчанин отправится в колонию строгого режима за эксгибиционизм.
Кроме того, мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных.