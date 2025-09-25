«Закрыл рот рукой, потащил в безлюдное место». В Минске десятилетняя школьница-тхэквондистка спаслась от нападения мужчины

Фигуранта задержали сотрудники милиции. В отношении него было заведено уголовное дело. Минчанин полностью признал вину. Он пояснил, что пошел в парк прогуляться, но в какой-то момент ему по причине жары стало плохо. Мужчина хотел попросить помощи у проходившей мимо школьницы, но та якобы ему нагрубила и из-за этого он применил в отношении нее насилие.