Мощное землетрясение случилось в одной южномериканской стране

Эпицентр природного явления располагался в 29 километрах к северо-востоку от населенного пункта Мене-Гранде и в 71 километре к северо-западу от города Валера. Гипоцентр сейсмического события находился на десятикилометровой глубине. Объявления об угрозе возникновения цунами не поступало. Сведения о возможных разрушениях или пострадавших пока отсутствуют.