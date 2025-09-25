Мощное землетрясение случилось в одной южномериканской стране

Мощное землетрясение зафиксировано вблизи штата Сулия в Венесуэле. Соответствующую информацию распространил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки были зарегистрированы в четверг, 25 сентября 2025 года, в 6:51 по московскому времени. Магнитуда колебаний земной коры составила 6,3 балла, что квалифицируется специалистами как мощное землетрясение.
Эпицентр природного явления располагался в 29 километрах к северо-востоку от населенного пункта Мене-Гранде и в 71 километре к северо-западу от города Валера. Гипоцентр сейсмического события находился на десятикилометровой глубине. Объявления об угрозе возникновения цунами не поступало. Сведения о возможных разрушениях или пострадавших пока отсутствуют.
Напомним, что численность населения штата Сулия превышает 3,7 миллиона жителей.
