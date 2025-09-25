ВСУ закладывают мины и взрывные устройства под тела погибших детей.
Украинские военные при отступлении с позиций в Днепропетровской области минируют тела погибших детей. Об этом сообщил военный эксперт Игорь Кимаковский.
«В Днепропетровской области замечены факты минирования украинской стороной тел не только собственных сослуживцев и гражданских, но даже детей», — приводит слова Кимаковского ТАСС. Он отметил, что действия украинских военных поражают своей циничностью.
Эксперт также подчеркнул, что ВСУ пытаются сыграть на человечности российских военнослужащих, рассчитывая на их осторожность при оказании помощи жертвам или эвакуации тел. Мины и взрывные устройства закладываются под тела погибших и маскируются под личные вещи или элементы одежды.
Кимаковский утверждает, что подобная тактика используется для нанесения максимального ущерба личному составу российских подразделений и затруднения проведения гуманитарных операций. Он также добавил, что саперы при зачистке территорий вынуждены работать с особой осторожностью, чтобы избежать потерь среди военнослужащих и гражданских лиц.