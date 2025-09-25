Кимаковский: украинские военные минируют тела детей в Днепропетровской области

Эксперт также подчеркнул, что ВСУ пытаются сыграть на человечности российских военнослужащих, рассчитывая на их осторожность при оказании помощи жертвам или эвакуации тел. Мины и взрывные устройства закладываются под тела погибших и маскируются под личные вещи или элементы одежды.