В Уфу доставят 26 подержанных трамваев из Москвы

Это уже не первая поставка столичных трамваев в уфимский городской транспорт. Первую партию из 69 вагонов начали доставлять в июле прошлого года. На сегодняшний день в депо № 1 на улице Хадии Давлетшиной находится 41 трамвай Pesa, которые курсируют по пятому маршруту «Госцирк — улица Пушкина».