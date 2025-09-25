В Уфу доставят 26 подержанных трамваев из Москвы

Уфимское управление инфраструктурой транспорта объявило поиск подрядчика для доставки в город 26 бывших в употреблении трамваев модели Pesa Fokstrot. Вагоны, которые ранее эксплуатировались в Москве, планируется перевезти в трамвайное депо № 2 на проспекте Октября.
Согласно техническому заданию, перевозку необходимо осуществить автомобильным транспортом по маршруту Москва — Уфа. На эти работы муниципальный бюджет готов выделить 14,7 миллиона рублей.
Это уже не первая поставка столичных трамваев в уфимский городской транспорт. Первую партию из 69 вагонов начали доставлять в июле прошлого года. На сегодняшний день в депо № 1 на улице Хадии Давлетшиной находится 41 трамвай Pesa, которые курсируют по пятому маршруту «Госцирк — улица Пушкина».
