Девятиклассник в мотошлеме ограбил пункт выдачи в Омской области

В понедельник, 15 сентября, в полицию поступило сообщение о краже из пункта выдачи заказов в поселке Горячий Ключ. Неизвестный похитил товары на общую сумму 150 000 рублей: два смартфона, две пары наушников и экшн-камеру. Молодой человек долго осматривал заказ, а затем скрылся, не оплатив его, ранее сообщал Om1. Омск. В УМВД России по Омской области рассказали, как нашли похитителя.