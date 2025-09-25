Девятиклассник в мотошлеме ограбил пункт выдачи в Омской области

В понедельник, 15 сентября, в полицию поступило сообщение о краже из пункта выдачи заказов в поселке Горячий Ключ. Неизвестный похитил товары на общую сумму 150 000 рублей: два смартфона, две пары наушников и экшн-камеру. Молодой человек долго осматривал заказ, а затем скрылся, не оплатив его, ранее сообщал Om1. Омск. В УМВД России по Омской области рассказали, как нашли похитителя.
Раскрытие преступления стало возможным благодаря детали, которую злоумышленник использовал для маскировки — мотошлему. Полицейские начали мониторинг местных мотосообществ, и в результате круг подозреваемых значительно сузился.
Финальный шаг к раскрытию преступления произошел, когда следователи установили фамилию подозреваемого: он оформил заказ через сторонний аккаунт, но пополнил его баланс с собственной банковской карты.
Им оказался 17-летний местный житель, который признался в содеянном. Он рассказал, что долго находился в ПВЗ, чтобы избежать подозрений, и имитировал разговор по телефону. После кражи он выбросил шлем, один из украденных телефонов оставил себе, а остальное продал за 51 000 рублей.
Дознавателем возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый не имел судимости и учится в девятом классе.