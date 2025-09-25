Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ДНР нашли оставленные ВСУ сатанинские* ритуальные предметы

Вместе с личными вещами военнослужащих ВСУ в населённом пункте Курахово на территории ДНР был обнаружен набор для сатанинского* алтаря с подробной инструкцией по установке. Об этом сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин в беседе с РИА «Новости».

Источник: Life.ru

В ДНР нашли оставленные ВСУ сатанинские* ритуальные предметы. Видео © Telegram / РИА Новости.

В комплект входили чёрные свечи, гонг и пентаграмма, сложенная из автоматов. В инструкции содержались пункты, описывающие правильное расположение предметов, а также была обнаружена цитата из сатанинской* библии на украинском языке.

Ранее «Международное движение сатанистов»* включили в перечень организаций террористической и экстремистской направленности. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте Росфинмониторинга.

*Организация включена в перечень террористов и экстремистов, её деятельность запрещена в России.