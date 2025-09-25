В ДНР нашли оставленные ВСУ сатанинские* ритуальные предметы. Видео © Telegram / РИА Новости.
В комплект входили чёрные свечи, гонг и пентаграмма, сложенная из автоматов. В инструкции содержались пункты, описывающие правильное расположение предметов, а также была обнаружена цитата из сатанинской* библии на украинском языке.
Ранее «Международное движение сатанистов»* включили в перечень организаций террористической и экстремистской направленности. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте Росфинмониторинга.
*Организация включена в перечень террористов и экстремистов, её деятельность запрещена в России.