В ДНР нашли оставленные ВСУ сатанинские* ритуальные предметы

Вместе с личными вещами военнослужащих ВСУ в населённом пункте Курахово на территории ДНР был обнаружен набор для сатанинского* алтаря с подробной инструкцией по установке. Об этом сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин в беседе с РИА «Новости».