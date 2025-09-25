Буддистские монахи погибли при падении канатной дороги на Шри-Ланке

«Во время подъема канат [на территории монастыря в Шри Ланке] оборвался, в результате чего вагон с монахами и паломниками сорвался с высоты и упал в овраг», — рассказали изданию представители правоохранительных органов. По словам представителей полиции, причиной аварии стала техническая неисправность подъемника, используемого для перевозки людей и грузов между зданиями монастыря, расположенного в горной местности. В ведомстве отметили, что среди погибших — трое иностранце, один из них — россиянин.