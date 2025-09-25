Буддистские монахи погибли при падении канатной дороги на Шри-Ланке

В Шри-Ланке семь буддистских монахов погибли в результате падения вагона канатной дороги (архивное фото).
Семь буддийских монахов погибли, еще шесть человек получили травмы в результате падения вагона канатной дороги на территории монастыря На Уяна Аранья Сенасаная в центральной части Шри-Ланки. Трагедия произошла поздно вечером 24 сентября, сообщает газета Daily Mirror. Среди погибших, предположительно, есть россиянин.
«Во время подъема канат [на территории монастыря в Шри Ланке] оборвался, в результате чего вагон с монахами и паломниками сорвался с высоты и упал в овраг», — рассказали изданию представители правоохранительных органов. По словам представителей полиции, причиной аварии стала техническая неисправность подъемника, используемого для перевозки людей и грузов между зданиями монастыря, расположенного в горной местности. В ведомстве отметили, что среди погибших — трое иностранце, один из них — россиянин.
Пострадавшие были срочно доставлены в ближайшую больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. По информации полиции, на месте работают спасательные службы и ведется расследование обстоятельств трагедии. Власти пообещали проверить техническое состояние остальных объектов инфраструктуры монастыря.