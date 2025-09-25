Обрыв канатной дороги на Шри-Ланке унёс жизни семи буддистских монахов

А 12 сентября три человека погибли в результате аварии на канатной дороге на Эльбрусе. Согласно предварительным данным, причиной аварии стал сход троса с ролика одной из опор. С канатной дороги были спасены 35 человек. Региональное СУ СКР возбудило уголовное дело, задержали директора и главного инженера ООО «МКД Эльбрус».