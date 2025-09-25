Ричмонд
Обрыв канатной дороги на Шри-Ланке унёс жизни семи буддистских монахов

Семь буддистских монахов погибли и несколько получили ранения в результате обрыва троса канатной дороги на Шри-Ланке, поддерживающего вагон, который перевозил их на вершину горы. О трагедии сообщает издание Daily Mirror со ссылкой на источники в полиции.

Источник: Life.ru

«Несчастный случай произошёл около 21:00 вчера, когда 13 монахов возвращались в монастырь после совершения религиозных ритуалов в священном месте», — уточнили в полиции.

Два монаха выпрыгнули на ходу из падающего вагона и отделались лёгкими травмами. Выжили ещё 4 ещё их собрата, но они получили серьёзные ранения.

А 12 сентября три человека погибли в результате аварии на канатной дороге на Эльбрусе. Согласно предварительным данным, причиной аварии стал сход троса с ролика одной из опор. С канатной дороги были спасены 35 человек. Региональное СУ СКР возбудило уголовное дело, задержали директора и главного инженера ООО «МКД Эльбрус».

