Лидеры G7 и ЕС хотят ввести минимальные цены на редкоземельные металлы

«Большая семерка» и ЕС планируют ввести минимальные цены на редкоземельные металлы.
Страны «Большой семерки» (G7) и Европейский союз рассматривают возможность введения минимальных цен на редкоземельные элементы, а также специальных налогов на отдельные категории китайского экспорта. Об этом сообщило агентство со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом обсуждений.
«Члены “Большой семерки” и Европейский союз рассматривают вопрос о введении минимальных цен для стимулирования производства редкоземельных элементов, а также о налогах на некоторые виды китайского экспорта», — отмечается в материале от Reuters. Редкоземельные металлы критически важны для производства электроники, автомобилей и высокотехнологичного оружия. Инициатива направлена на снижение зависимости от китайских поставок и стимулирование собственной добычи.
Ранее стало известно, что ЕК ожидает, что Украина и президент Владимир Зеленский будут и впредь придерживаться взятых на себя обязательств в рамках меморандума о стратегическом партнерстве по критически важным минералам, подписанного с Европейским союзом в 2021 году. Такое заявление сделала официальный представитель еврокомиссии Леа Зубер, комментируя заключенное недавно соглашение между Киевом и Вашингтоном в области редкоземельных металлов.