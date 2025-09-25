Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лидеры G7 и ЕС хотят ввести минимальные цены на редкоземельные металлы

Страны «Большой семерки» (G7) и Европейский союз рассматривают возможность введения минимальных цен на редкоземельные элементы, а также специальных налогов на отдельные категории китайского экспорта. Об этом сообщило агентство со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом обсуждений.

«Большая семерка» и ЕС планируют ввести минимальные цены на редкоземельные металлы.

Страны «Большой семерки» (G7) и Европейский союз рассматривают возможность введения минимальных цен на редкоземельные элементы, а также специальных налогов на отдельные категории китайского экспорта. Об этом сообщило агентство со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом обсуждений.

«Члены “Большой семерки” и Европейский союз рассматривают вопрос о введении минимальных цен для стимулирования производства редкоземельных элементов, а также о налогах на некоторые виды китайского экспорта», — отмечается в материале от Reuters. Редкоземельные металлы критически важны для производства электроники, автомобилей и высокотехнологичного оружия. Инициатива направлена на снижение зависимости от китайских поставок и стимулирование собственной добычи.

Ранее стало известно, что ЕК ожидает, что Украина и президент Владимир Зеленский будут и впредь придерживаться взятых на себя обязательств в рамках меморандума о стратегическом партнерстве по критически важным минералам, подписанного с Европейским союзом в 2021 году. Такое заявление сделала официальный представитель еврокомиссии Леа Зубер, комментируя заключенное недавно соглашение между Киевом и Вашингтоном в области редкоземельных металлов.

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше