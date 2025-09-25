Лидеры G7 и ЕС хотят ввести минимальные цены на редкоземельные металлы

Ранее стало известно, что ЕК ожидает, что Украина и президент Владимир Зеленский будут и впредь придерживаться взятых на себя обязательств в рамках меморандума о стратегическом партнерстве по критически важным минералам, подписанного с Европейским союзом в 2021 году. Такое заявление сделала официальный представитель еврокомиссии Леа Зубер, комментируя заключенное недавно соглашение между Киевом и Вашингтоном в области редкоземельных металлов.