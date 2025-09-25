Кимаковский: ВСУ начали минировать тела детей в Днепропетровской области

Украинские военные при отступлении с некоторых территорий в Днепропетровской области начали использовать крайне циничную тактику — минирование тел детей, сообщил военный эксперт Игорь Кимаковский.
Он отметил, что подобные действия поражают своей жестокостью и демонстрируют пренебрежение к человеческой жизни. По данным эксперта, также фиксировались случаи минирования украинской стороной тел военных и взрослых мирных жителей.
Кимаковский подчеркнул, что таким образом противник пытается сыграть на человечности российских бойцов и поставить их в максимально тяжелые условия, передает ТАСС.
В июне командир подразделения саперов 91-го полка группировки «Север» с позывным «Гермес» рассказал, что боевики ВСУ, находясь в Курской области, минировали тела убитых гражданских. По словам военного, большинство минирований со стороны ВСУ — «подлые» и рассчитаны на массовое поражение, в том числе мирных жителей.