В июне командир подразделения саперов 91-го полка группировки «Север» с позывным «Гермес» рассказал, что боевики ВСУ, находясь в Курской области, минировали тела убитых гражданских. По словам военного, большинство минирований со стороны ВСУ — «подлые» и рассчитаны на массовое поражение, в том числе мирных жителей.