Россиянин оказался среди погибших буддистов на Шри-Ланке

Ранее сообщалось, что на территории монастыря На Уяна Аранья Сенасаная, расположенного в центральном регионе Шри-Ланки, произошел инцидент с падением вагона канатной дороги. В результате происшествия погибли семь буддийских монахов, еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу, где им оказали необходимую медпомощь. На месте работают спасательные службы и ведется расследование обстоятельств трагедии.