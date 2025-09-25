В зоопарке отметили рекордную вовлечённость новосибирцев после пожара

Администрация Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило выразила искреннюю признательность посетителям и подписчикам за активную благотворительную поддержку. В официальном обращении, опубликованном на ресурсах зоопарка, отмечается, что масштаб участия горожан значительно превзошёл ожидания сотрудников учреждения.
По словам представителей зоопарка, коллектив был чрезвычайно тронут такой вовлечённостью. Каждый благотворительный перевод представляет собой существенную помощь в содержании животных и развитии инфраструктуры одной из главных достопримечательностей Сибири.
«Напоминаем: единственный надёжный способ поддержать Новосибирский зоопарк — через официальный сайт», — сообщили в пресс-службе Новосибирского зоопарка.