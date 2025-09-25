Второго медведя заметили в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском заметили второго медведя. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщили в МЧС. Животное увидели в районе улицы Циолковского, 63, об этом рассказали очевидцы, позвонившие в службу «112».
Ранее хищника также наблюдали в районе Петропавловского шоссе, неподалеку от Богородского озера. На месте работают сотрудники охотнадзора и полиция. По предварительным данным, зверь направился в сторону ТЭЦ-2, сейчас идет его выслеживание.
Специалисты отметили, что готовы оперативно реагировать на передвижения животного. Жителям города советуют соблюдать осторожность и при встрече с медведем немедленно обращаться в экстренные службы, передает Telegram-канал МЧС по краю.
Утром 25 сентября агрессивный медведь напал на женщину рядом со школой № 3. Пострадавшая получила тяжелые травмы и скончалась в больнице, а опасного зверя пришлось застрелить.
Правоохранители в американском штате Нью-Джерси застрелили медведицу, которая напала на 90-летнюю посетительницу магазина. Сперва хищница проникла в другую торговую точку, но быстро ушла оттуда, не причинив ущерба. Позже она атаковала соседний ресторан, где гонялась за работниками и напала на собаку владельца.