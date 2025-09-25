Второго медведя заметили в Петропавловске-Камчатском

Правоохранители в американском штате Нью-Джерси застрелили медведицу, которая напала на 90-летнюю посетительницу магазина. Сперва хищница проникла в другую торговую точку, но быстро ушла оттуда, не причинив ущерба. Позже она атаковала соседний ресторан, где гонялась за работниками и напала на собаку владельца.