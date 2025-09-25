Ричмонд
Упал на трассе и оказался под колесами: В Ростовской области на ночной трассе погиб мотоциклист

В Ростовской области на ночной трассе мотоциклист погиб под колесами иномарки.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в среду, 24 сентября, на трассе Ростов-Ставрополь в ДТП с иномаркой погиб мотоциклист. Об этом сообщают в Управлении ГАИ по донскому региону.

— Авария произошла в 21:30 на автодороге «Ростов-Ставрополь» в Кагальницком районе, — уточнили в Госавтоинспекции Дона. — По предварительным данным, 38-летний водитель мотоцикла «Сузуки» не справился с управлением и упал. Его выбросило на встречную полосу движения. Там мотоциклиста сбила машина «Ауди» под управлением 34-летнего водителя.

В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте происшествия. Теперь сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

— Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения и повышенного внимания за рулем, — обратились в ГАИ к жителям региона.

