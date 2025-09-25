Упал на трассе и оказался под колесами: В Ростовской области на ночной трассе погиб мотоциклист

— Авария произошла в 21:30 на автодороге «Ростов-Ставрополь» в Кагальницком районе, — уточнили в Госавтоинспекции Дона. — По предварительным данным, 38-летний водитель мотоцикла «Сузуки» не справился с управлением и упал. Его выбросило на встречную полосу движения. Там мотоциклиста сбила машина «Ауди» под управлением 34-летнего водителя.