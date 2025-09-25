На промышленной территории британского города взорвались склады

Мощный взрыв сотряс британский город Суиндон. Там взорвались склады на промышленной территории, пишет Swindon Advertiser.
Уточняется, что вечером 24 сентября полиция, бригады скорой помощи и пожарные были вызваны на промышленную территорию на улице Кромптон в Суиндоне. Полностью разрушенное здание принадлежало типографскому предприятию, что подтверждено видеозаписями последствий происшествия.
Полиция графства Уилтшир назвала инцидент «серьёзным» и выставила вокруг места ЧП широкий кордон. В правоохранительных органах сообщили, что эвакуировали расположенные поблизости здания и настоятельно рекомендовали жителям оставаться в своих домах, не открывать окна и двери.
По информации Службы пожарной охраны и спасения Дорсета и Уилтшира, на месте происшествия работают 10 пожарных машин и специализированная техника. В 21:40 было заявлено, что для тушения используются водяная башня на базе подъёмной лестницы и наземные мониторы. На место прибыл эксперт по расследованию пожаров, и работа по установлению причин начнётся сразу после того, как это станет безопасно. Отмечается, что в воздухе наблюдается густой шлейф дыма, в связи с чем населению вновь напомнили о необходимости держать дома закрытыми окна и двери.
Десятки местных жителей сообщили в социальных сетях, что ощутили, как их дома содрогнулись в момент взрыва. Владелец спортивного клуба Джейсон О’Грейди, заведение которого находится всего в двухстах метрах от эпицентра, рассказал, что во время занятий персонал и клиенты услышали «оглушительный грохот», а с потолка посыпались обломки плит.
По его словам, сотрудники сначала решили, что здание пострадало от удара автомобиля, а затем заметили крупную трещину, протянувшуюся вдоль верхней части стены.
«К счастью, наши ребята среагировали быстро и смогли выйти, их выпустили полицейские. Но тех, кто находился в здании за нами, задержали внутри, так как было неясно, какой именно завод взорвался и что именно оказалось в дыме», — отметил он.
О’Грейди признался, что пока не знает, в каком состоянии находится его спортклуб. Он пытался убедиться, что люди покинули помещение, однако полицейские не позволили никому приблизиться к строению.
Журналист, находящаяся на месте событий, сообщила, что люди вышли из домов и собрались на обочинах, держа телефоны в руках. По её словам, «в атмосфере чувствуется неопределённость и тревога».
Кроме того, в районе зафиксировано отключение электричества, затронувшее 77 жилых объектов. Как пояснили в электросетевой компании, отключение было вызвано необходимостью локализовать проблему на участке сети по соображениям безопасности. В компании подчеркнули, что угрозы для самих домовладений нет, однако подача энергии будет восстановлена только после устранения неисправности.
