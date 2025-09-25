Ричмонд
На промышленной территории британского города взорвались склады

Мощный взрыв сотряс британский город Суиндон.

Мощный взрыв сотряс британский город Суиндон. Там взорвались склады на промышленной территории, пишет Swindon Advertiser.

Уточняется, что вечером 24 сентября полиция, бригады скорой помощи и пожарные были вызваны на промышленную территорию на улице Кромптон в Суиндоне. Полностью разрушенное здание принадлежало типографскому предприятию, что подтверждено видеозаписями последствий происшествия.

Полиция графства Уилтшир назвала инцидент «серьёзным» и выставила вокруг места ЧП широкий кордон. В правоохранительных органах сообщили, что эвакуировали расположенные поблизости здания и настоятельно рекомендовали жителям оставаться в своих домах, не открывать окна и двери.

По информации Службы пожарной охраны и спасения Дорсета и Уилтшира, на месте происшествия работают 10 пожарных машин и специализированная техника. В 21:40 было заявлено, что для тушения используются водяная башня на базе подъёмной лестницы и наземные мониторы. На место прибыл эксперт по расследованию пожаров, и работа по установлению причин начнётся сразу после того, как это станет безопасно. Отмечается, что в воздухе наблюдается густой шлейф дыма, в связи с чем населению вновь напомнили о необходимости держать дома закрытыми окна и двери.

Десятки местных жителей сообщили в социальных сетях, что ощутили, как их дома содрогнулись в момент взрыва. Владелец спортивного клуба Джейсон О’Грейди, заведение которого находится всего в двухстах метрах от эпицентра, рассказал, что во время занятий персонал и клиенты услышали «оглушительный грохот», а с потолка посыпались обломки плит.

По его словам, сотрудники сначала решили, что здание пострадало от удара автомобиля, а затем заметили крупную трещину, протянувшуюся вдоль верхней части стены.

«К счастью, наши ребята среагировали быстро и смогли выйти, их выпустили полицейские. Но тех, кто находился в здании за нами, задержали внутри, так как было неясно, какой именно завод взорвался и что именно оказалось в дыме», — отметил он.

О’Грейди признался, что пока не знает, в каком состоянии находится его спортклуб. Он пытался убедиться, что люди покинули помещение, однако полицейские не позволили никому приблизиться к строению.

Журналист, находящаяся на месте событий, сообщила, что люди вышли из домов и собрались на обочинах, держа телефоны в руках. По её словам, «в атмосфере чувствуется неопределённость и тревога».

Кроме того, в районе зафиксировано отключение электричества, затронувшее 77 жилых объектов. Как пояснили в электросетевой компании, отключение было вызвано необходимостью локализовать проблему на участке сети по соображениям безопасности. В компании подчеркнули, что угрозы для самих домовладений нет, однако подача энергии будет восстановлена только после устранения неисправности.

