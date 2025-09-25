На промышленной территории британского города взорвались склады

По информации Службы пожарной охраны и спасения Дорсета и Уилтшира, на месте происшествия работают 10 пожарных машин и специализированная техника. В 21:40 было заявлено, что для тушения используются водяная башня на базе подъёмной лестницы и наземные мониторы. На место прибыл эксперт по расследованию пожаров, и работа по установлению причин начнётся сразу после того, как это станет безопасно. Отмечается, что в воздухе наблюдается густой шлейф дыма, в связи с чем населению вновь напомнили о необходимости держать дома закрытыми окна и двери.