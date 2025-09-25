Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудников предприятия в Краснодарском крае эвакуировали из-за БПЛА

Обломки беспилотных летательных аппаратов обнаружили на территории предприятия в Белореченском районе в ночь на 25 сентября. В результате происшествия были эвакуированы около 140 сотрудников, возгорание на площади 50 кв. м оперативно ликвидировано.

Обломки дронов упали на предприятие в Белореченском районе, эвакуированы 140 человек.

Обломки беспилотных летательных аппаратов обнаружили на территории предприятия в Белореченском районе в ночь на 25 сентября. В результате происшествия были эвакуированы около 140 сотрудников, возгорание на площади 50 кв. м оперативно ликвидировано.

«Около 140 человек — сотрудников предприятия — были эвакуированы в защитное сооружение. В результате падения обломков на территории произошло возгорание на площади в 50 кв. м, его оперативно ликвидировали. Пострадавших нет», — сообщили в telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

На месте происшествия задействованы оперативные бригады. Данное предприятие входит в число крупнейших в муниципальном образовании. По предварительным данным, сбитые беспилотные летательные аппараты принадлежали украинской стороне.

В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны ликвидировали 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в небе нескольких регионов. В частности, российские подразделения противовоздушной обороны пресекли попытки атаки беспилотников ВСУ на территории Аксайского, Красносулинского и Октябрьского сельского районов Ростовской области, пишет RT.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше