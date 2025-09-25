Женщина погибла при пожаре в Шумилинском районе, ее сожителя спасли работники МЧС

24 сентября в 13.12 спасатели выехали по сообщению о пожаре в жилом доме в деревне Боевка Шумилинского района. По прибытии к месту вызова работники спасательного ведомства обнаружили горение внутри кирпичного одноэтажного жилого дома.
Хозяйку жилища 1951 года рождения спасатели обнаружили на полу в коридоре, вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи. Ее сожителя 1957 года работники МЧС нашли в соседней комнате и также передали медикам. После проведения реанимационных действий работники скорой помощи констатировали смерть женщины. Мужчина с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» был госпитализирован.
Огнем в доме повреждена кровля, потолочное перекрытие, стены и имущество. Причина пожара устанавливается.