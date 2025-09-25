Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина погибла при пожаре в Шумилинском районе, ее сожителя спасли работники МЧС

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина погибла при пожаре в Шумилинском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Источник: Витебское областное управление МЧС

24 сентября в 13.12 спасатели выехали по сообщению о пожаре в жилом доме в деревне Боевка Шумилинского района. По прибытии к месту вызова работники спасательного ведомства обнаружили горение внутри кирпичного одноэтажного жилого дома.

Хозяйку жилища 1951 года рождения спасатели обнаружили на полу в коридоре, вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи. Ее сожителя 1957 года работники МЧС нашли в соседней комнате и также передали медикам. После проведения реанимационных действий работники скорой помощи констатировали смерть женщины. Мужчина с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» был госпитализирован.

Огнем в доме повреждена кровля, потолочное перекрытие, стены и имущество. Причина пожара устанавливается.