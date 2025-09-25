Школьник ударил одноклассника ножом после ссоры в российском городе

Ученик одной из школ города Зимы в Иркутской области нанес ножевое ранение своему однокласснику в результате возникшего между ними конфликта. Сообщение о происшествии распространил телеграм-канал Babr Mash.
Согласно имеющимся данным, пострадавший был доставлен в медицинское учреждение с непроникающим ранением — его жизни и здоровью ничего не угрожает. С четырнадцатилетним подозреваемым в настоящее время проводят беседу представители правоохранительных органов.
Как пояснили в региональном следственном управлении СК России, инцидент произошел в стенах образовательного учреждения. По факту случившегося возбуждено уголовное производство по статьям 30 и 105 УК РФ («Покушение на убийство»), а также по статье 293 («Халатность»).
Отмечается, что в ближайшее время следователи проведут правовую оценку действиям администрации учебного заведения и сотрудников органов, отвечающих за профилактику правонарушений.
