В монастыре Шри-Ланки рухнула канатная дорога, погиб россиянин: что известно к этому часу

В монастыре строго соблюдаются каноны буддийской дисциплины. Монахи живут в простых кельях, ежедневно совершают медитативные обходы по территории и принимают пищу только один раз в день до полудня. В монастырь принимают не только шри-ланкийских последователей буддизма, но и практикующих из других стран, заинтересованных в глубоких формах саматха-медитации.