Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Sky News: мощный взрыв прогремел в промышленном районе Суиндон в Британии

Идет эвакуация жителей расположенных рядом домов.

Источник: Аргументы и факты

Мощный взрыв прогремел на складе в промышленном районе города Суиндон в Великобритании, на месте ЧП работают пожарные, полиция и бригады скорой помощи. Об этом сообщает Sky News.

Взрыв произошел вечером 24 сентября. Спасатели проводят эвакуацию жителей близлежащих районов.

«Около 19:30 в промышленную зону Граундвелл в Суиндоне были вызваны сотрудники полиции, пожарной службы и скорой помощи», — пишет издание.

На месте ЧП работают около 10 пожарных машин и других специальных транспортных средств, включая подъемную лестничную платформу и водовозы. По словам пожарных, они тушат крупное возгорание на складе и пытаются взять огонь под контроль.

Жителям расположенных рядом районов рекомендовано не выхолить из дома, закрыть все окна и не приближаться к промышленной зоне.

Местные жители в соцсетях рассказывают, что слышали «мощный взрыв» и наблюдали «огромный огненный шар».

Ранее стало известно, что в Сумах в результате взрывов загорелись склады.