Sky News: мощный взрыв прогремел в промышленном районе Суиндон в Британии

Мощный взрыв прогремел на складе в промышленном районе города Суиндон в Великобритании, на месте ЧП работают пожарные, полиция и бригады скорой помощи. Об этом сообщает Sky News.
Взрыв произошел вечером 24 сентября. Спасатели проводят эвакуацию жителей близлежащих районов.
«Около 19:30 в промышленную зону Граундвелл в Суиндоне были вызваны сотрудники полиции, пожарной службы и скорой помощи», — пишет издание.
На месте ЧП работают около 10 пожарных машин и других специальных транспортных средств, включая подъемную лестничную платформу и водовозы. По словам пожарных, они тушат крупное возгорание на складе и пытаются взять огонь под контроль.
Жителям расположенных рядом районов рекомендовано не выхолить из дома, закрыть все окна и не приближаться к промышленной зоне.
Местные жители в соцсетях рассказывают, что слышали «мощный взрыв» и наблюдали «огромный огненный шар».
