В Башкирии зафиксирован рост числа укусов клещей на 18%

Сезон активности клещей в Башкирии продолжается: с начала года в медучреждения республики уже обратились около 10 тысяч человек, пострадавших от укусов этих членистоногих. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.