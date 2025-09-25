Ричмонд
В Башкирии зафиксирован рост числа укусов клещей на 18%

В Башкирии от клещей пострадало уже 10 тысяч человек.

Источник: Комсомольская правда

Сезон активности клещей в Башкирии продолжается: с начала года в медучреждения республики уже обратились около 10 тысяч человек, пострадавших от укусов этих членистоногих. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Теплая погода, установившаяся в регионе, способствовала сохранению активности клещей, говорят специалисты: только за последнюю неделю зарегистрировано 122 новых случая укусов.

Лабораторные исследования показали, что в этом сезоне 1,1% клещей были заражены вирусом клещевого энцефалита, а 17,5% — боррелиозом (болезнью Лайма).

