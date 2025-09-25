В промзоне британского города прогремел мощный взрыв. Видео

Пожарно-спасательная служба графств Дорсет и Уилтшир уточнила, что на месте работают не менее 10 пожарных машин, включая автолестницу и водовозы. Сотрудники службы борются с огнем и пытаются локализовать возгорание, чтобы не допустить его распространения на другие здания. О пострадавших пока информации нет.