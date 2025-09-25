В промзоне британского города прогремел мощный взрыв. Видео

В британском городе вспыхнул крупный пожар на складе (архивное фото).
В Великобритании произошел мощный взрыв на складе в индустриальной зоне Граундвелл города Суиндон. Затем на месте происшествия вспыхнул пожар. Об этом сообщает Sky News.
«Экстренные службы разбираются с серьезным инцидентом в Уилтшире после мощного взрыва на складе в промышленной зоне», — отмечают британские журналисты. На место происшествия прибыли экстренные службы: полиция, пожарные и скорая помощь. Оперативные группы продолжают работать на территории промышленной зоны, идет эвакуация людей в близлежащих объектах.
Пожарно-спасательная служба графств Дорсет и Уилтшир уточнила, что на месте работают не менее 10 пожарных машин, включая автолестницу и водовозы. Сотрудники службы борются с огнем и пытаются локализовать возгорание, чтобы не допустить его распространения на другие здания. О пострадавших пока информации нет.