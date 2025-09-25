Восьмиклассник ударил одноклассника ножом прямо на уроке в школе в Иркутской области

Ранее, утром 24 апреля, в школе Нотр-Дам-де-Тут-Эд во французском городе Нанте 15-летний ученик старшей школы нанес удары ножом четырем сверстникам. Один из учеников умер на месте, другого пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии, еще один учащийся получил тяжелые ранения, а четвертый — легкие.