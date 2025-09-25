Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Восьмиклассник ударил одноклассника ножом прямо на уроке в школе в Иркутской области

В Иркутской области проводится расследование инцидента, произошедшего в одной из школ города Зима, где подросток ударил одноклассника ножом, сообщили в ГУ МВД региона.

В Иркутской области проводится расследование инцидента, произошедшего в одной из школ города Зима, где подросток ударил одноклассника ножом, сообщили в ГУ МВД региона.

По данным ведомства, 14-летний ученик во время урока ранил своего сверстника раскладным ножом на фоне длящегося между ними конфликта. Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство и халатности. Следственные органы продолжают выяснять все обстоятельства происшествия, передает Telegram-канал МВД.

Ранее, утром 24 апреля, в школе Нотр-Дам-де-Тут-Эд во французском городе Нанте 15-летний ученик старшей школы нанес удары ножом четырем сверстникам. Один из учеников умер на месте, другого пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии, еще один учащийся получил тяжелые ранения, а четвертый — легкие.