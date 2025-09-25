Дрожь и «‎ядерный гриб»: Мощный взрыв прогремел в британском городе, где откроют завод дронов

По словам очевидцев, взрыв был настолько мощным, что вызвал дрожь земли, после чего они увидели огромный «ядерный гриб» над районом ЧП. Экстренные службы, включая полицию, пожарных и медиков, прибыли на место происшествия около 19:30 по местному времени (21:30 мск). Власти также призвали жителей близлежащих районов закрыть окна и избегать приближения к промышленной зоне из соображений безопасности. На место приехали не менее 10 пожарных и специализированных машин.